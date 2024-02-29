الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عماد الدين حسين: حرب غزة أعادت تعريف الأجيال الجديدة بالفاشية الإسرائيلية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن هناك محاولات إسرائيلية دؤوبة لمحاولة قلب الحقائق لتبرء نفسها مما ارتكبته من جرائم، مما يحدث داخل قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يترك لدى أي عاقل فرصة ليغفر لإسرائيل ما فلعته، وما حدث بعد 7 أكتوبر بمثابة عدوان على المنطقة العربية بأكملها، وليس غزة فقط؛ فالإسرائيليون يظنون أنهم طبقة عليا على البشر.

وأكد، أن العدوان الإسرائيلي أعاد تعريف الأجيال الجديدة والعالم أجمع بحقيقة إسرائيل الفاشية، مشددًا على أن إسرائيل هي الكيان الأكثر إجرامًا وفاشية.

وأوضح، أن علاقة مصر بالقضية الفلسطينية تمتد إلى ما قبل نكبة 1948 حتى أيام الثورات الفلسطينية ضد الانتداب ومحاولة إدخال اليهود إلى فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطاني.

جرائم غزة قطاع غزة

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