الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

السفير جمال بيومى: صمود الفلسطينيين هو السلاح الذى سيفوز فى النهاية

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما يفعله جيش الاحتلال داخل قطاع غزة الآن، هو إجرام ما بعده إجرام ومحارب بلا شرف عسكري، معربًا عن إعجابه بالصمود الفلسطيني.

وقال بيومي خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، إنه بالرغم من التنكيل بالفلسطينيين إلا أن صمودهم هو السلاح الذي سيفوز في النهاية، لافتًا أنه يتابع بكل إشفاق، ويضجّ بما ينشر من صور يندي لها جبين الإنسانية.

وأشار إلى أن أخلاق المحارب تشدد عليه أن يحارب محاربًا مثله وليس مواطنًا أعزل أو طفلا أو امرأة، متابعًا: "للأسف نحن في زمن الأكاذيب".

وأكد أن مصر أكثر الأطراف تأثيرا في الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني محاصر حتى من المياه ومصادر الوقود.

الاحتلال غزة جيش الاحتلال

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