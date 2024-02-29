الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إيران: استهداف إسرائيل لطوابير مساعدات غزة "عمل همجى"

استهداف إسرائيل لطوابير
استهداف إسرائيل لطوابير مساعدات غزة

وصف متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية جنوب مدينة غزة بأنه "عمل همجي".

وقال كنعاني، في منشور على منصة إكس: "استشهد أكثر من 100 فلسطيني كانوا ينتظرون في طوابير المساعدات الإنسانية في شارع الرشيد بغزة، وأصيب أكثر من 800 آخرين، نتيجة الهجوم الهمجي للكيان الصهيوني".

وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "جرح غزة لن يمحى من ذاكرة الأحرار".

أضاف: "العار الناجم عن دعم النظام الصهيوني القاتل (إسرائيل) والصمت حيال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، لن يُمحى من جبين المدافعين المزيفين عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا".

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار اليوم تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وأسفر ذلك عن استشهاد 112 فلسطينيا، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الهجوم الاسرائيلي فلسطينيين غزة

مواد متعلقة

"التعاون الإسلامى" تدعو لوقف جرائم الإبادة الإسرائيلية فى غزة

الحوثى: 4 غارات أمريكية بريطانية استهدفت الحديدة غرب اليمن

زعيم الحوثيين: مفاجآت عسكرية فى عملياتنا بالبحر الأحمر

صحيفة: إسرائيل و"حزب الله" يستعدان للحرب

تقرير طبى يكشف جملة من الأمراض يعانى منها بايدن

"أبل" تعد بـ"طفرة" فى تبنى الذكاء الاصطناعى بمنتجاتها

"بوليتيكو": قادة الكونجرس الأمريكى يتوصلون لاتفاق بشأن تمويل الحكومة

حزب هولندى يطالب بمنع إرسال قوات بلاده العسكرية إلى أوكرانيا

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

الأهلى ينهى استعداداته لمباراة يانج أفريكانز.. والشناوى يبدأ تدريبات الجرى حول الملعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70