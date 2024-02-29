الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زعيم الحوثيين: مفاجآت عسكرية فى عملياتنا بالبحر الأحمر

جانب من هجمات الحوثي
جانب من هجمات الحوثي على سفن البحر الأحمر

قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي، إن العمليات العسكرية للجماعة في البحر الأحمر ستكون فيها مفاجآت عسكرية.

ونقلت وكالة رويترز عن الحوثي قوله: "تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير ولدينا باذن الله تعالى مفآجات لا يتوقعها الأعداء نهائيا".

ودأب المسلحون الحوثيون على استهداف السفن التجارية الدولية بطائرات مسيرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر الماضي، قائلين إنهم ينفذون هجماتهم تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة بقطاع غزة.

وأدت هجماتهم في البحر الأحمر إلى عرقلة الشحن العالمي وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب إفريقيا.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا ضرب أهداف للحوثيين في اليمن الشهر الماضي ردًا على الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

الحوثي جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي العمليات العسكرية البحر الاحمر

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