الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حزب هولندي يطالب بمنع إرسال قوات بلاده العسكرية إلى أوكرانيا

قوات هولندية
قوات هولندية

دعا حزب "المنتدى من أجل الديمقراطية" الهولندي إلى منع إرسال قوات هولندية إلى أوكرانيا، فيما قال مسؤول دفاعي أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.

جاء ذلك في عريضة نشرها حزب "المنتدى من أجل الديمقراطية" على موقعه الإلكتروني تدعو إلى منع إرسال قوات هولندية إلى أوكرانيا، ورد فيها: "يجب أن نمنع ذلك بأي ثمن.. يجب ألا نسمح للجيش الهولندي بالقتال والموت في الحرب، كما أن الدعوة إلى السلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وتم التوقيع على العريضة من قبل أكثر من 10 آلاف شخص.

وقال قائد القوات المسلحة الهولندية الجنرال أونو إيشيلشيم، في وقت سابق، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن إرسال أفراد من الجيش الهولندي إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "من المفيد إبقاء جميع الخيارات مفتوحة لنرى أفضل السبل التي يمكننا من خلالها مساعدة أوكرانيا".

وأثار تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ضجة داخل الطبقة السياسية الفرنسية والأوروبية، حيث رفض حلف "الناتو" وواشنطن وبرلين ولندن تصريحاته.

وأبدت وسائل الإعلام الأمريكية تشاؤمها تجاه طروحات ماكرون، فيما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن تصريحاته أجبرت المستشار أولاف شولتس على وضع حد لكلامه، والدخول معه في نقاش حاد مذكرا بالاتفاقيات القائمة بين الدول الأوروبية.

هذا وانتقدت موسكو هذه الفكرة ووصفتها بأنها تسعى لإشعال فتيل صراع عالمي بين روسيا والغرب، مؤكدة أن تصريحات الرئيس الفرنسي تعني "حتمية الصدام المباشر" بين روسيا و"الناتو".
 

الأكثر قراءة

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

الفراخ البيضاء بـ 88 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم 29 فبراير 2024 فى مصر 

اضطراب الاكتئاب المستمر.. 5 علامات يجب الانتباه لها و3 نصائح للصحة النفسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية