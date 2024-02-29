الخميس 29 فبراير 2024
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عالم

تقرير طبي يكشف جملة من الأمراض يعاني منها بايدن

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشف تقرير طبي الأمراض أو الحالات الطبية التي يعاني منها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحسب التقرير الطبي يعاني الرئيس جو بايدن من عدد من الأمراض، من بينها توقف التنفس أثناء النوم، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، والارتجاع المعدي المريئي، والتهاب المفاصل، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي".

وبحسب الوثيقة الطبية، فقد تم تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي بـ"انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم" والذي يتجلى في شكل توقف التهوية الرئوية ويمكن أن يؤدي إلى ضعف الذاكرة وانخفاض الأداء وتدهور الذكاء. 

وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن بايدن يعاني من التهاب المفاصل الشوكي وفرط شحميات الدم والارتجاع المعدي المريئي، وهو أحد أمراض الجهاز الهضمي، والذي يتجلى عند الرئيس الأمريكي في شكل "تطهير متكرر للحلق".

وكشف التقرير الطبي أيضا أن الأعصاب القحفية (الأعصاب التي تنشأ مباشرة من الدماغ) والوظيفة الدهليزية أو الجهاز الدهليزي (جهاز إحساس يساهم في الحركة والإحساس بالتوازن) كانت طبيعية، ولم يكن هناك رعشة أو أو زرقة أو وذمة (تورم سببه احتباس كمية زائدة من السوائل داخل أنسجة الجسم).

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الفحوصات الطبية السنوية التي أجراها لم تكشف عن أي جديد بشأن صحته، مؤكدا تمتعه بصحة جيدة وقدرة على أداء مهامه.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "إن نتائج الفحوصات لا تختلف عن العام الماضي".

وقبل عام، قدم المعالج النفسي لبايدن، بعد إجراء فحص، تقريرا موجزا يفيد بأن الرئيس الأمريكي يتمتع بصحة جيدة وقادر على أداء مهامه على أكمل وجه.

وخضع بايدن للفحص الطبي وسط اتهامات "بالخرف" وجهها له سلفه دونالد ترامب وأنصاره، وتحظى نتائج الفحوصات الطبية باهتمام كبير في الولايات المتحدة، بينما يسعى بايدن البالغ من العمر 81 عاما، لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في الخامس من نوفمبر المقبل.

 

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