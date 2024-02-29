الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"التعاون الإسلامى" تدعو لوقف جرائم الإبادة الإسرائيلية فى غزة

غزة
غزة

جددت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأدانت المنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم، "استمرار المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي كان آخرها المجزرة البشعة بحق المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم".

وجددت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، "في الوقت نفسه دعوتها الملحة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول الإمدادات الأساسية والاغاثة الإنسانية العاجلة الدائمة لهم".

واستشهد أكثر من 50 فلسطينيًا، كانوا ينتظرون وصول شاحنات مُحملة بالغذاء والمساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة، الذي تستشري فيه مجاعة نتيجة لحصار الاحتلال المحكم في ظل الحرب المستمرة على القطاع منذ 146 يومًا.

وقالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية عند الطريق الساحلي هارون الرشيد في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد أكثر من 50 منهم وإصابة العشرات.

التعاون الإسلامي منظمة التعاون الإسلامي الإبادة الجماعية الاحتلال غزة

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