"إكسترا نيوز" تكشف حقيقة تحصيل أموال من الفلسطينيين لدخول مصر (فيديو)

نفى عوض الغنام مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، صحة الأنباء المترددة بشأن تحصيل شركة "هلا" أموالًا من الفلسطينيين لدخول مصر، مؤكدًا أن هذه أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

كما وجه العديد من الفلسطينيين الذي دخلوا من المعبر اليوم الشكر إلى مصر والقيادة السياسية على الترحيب بهم وسرعة دخولهم.

وكانت المستشفيات المصرية استقبلت 43 جريحًا ومريض أورام فلسطينيًا، بالإضافة إلى 124 مرافقًا، للعلاج في المستشفيات المصرية، بعد إنهاء إجراءاتهم بمعبر رفح البري.

وكشفت المصادر الطبية بمديرية الصحة بشمال سيناء، عن أن سيارات الإسعاف المصرية نقلت عبر معبر رفح البري 167 جريحًا ومريض أورام ومرافقًا فلسطينيًا لتقديم العلاج والرعاية الطبية الكاملة لهم في المستشفيات المصرية، وهو إجمالي ما تم عبورهم من خلال المعبر، حيث تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف المصرية التابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء.