الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تكشف حقيقة تحصيل أموال من الفلسطينيين لدخول مصر (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

نفى عوض الغنام مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، صحة الأنباء المترددة بشأن تحصيل شركة "هلا" أموالًا من الفلسطينيين لدخول مصر، مؤكدًا أن هذه أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

كما وجه العديد من الفلسطينيين الذي دخلوا من المعبر اليوم الشكر إلى مصر والقيادة السياسية على الترحيب بهم وسرعة دخولهم.

وكانت المستشفيات المصرية استقبلت 43 جريحًا ومريض أورام فلسطينيًا، بالإضافة إلى 124 مرافقًا، للعلاج في المستشفيات المصرية، بعد إنهاء إجراءاتهم بمعبر رفح البري.

وكشفت المصادر الطبية بمديرية الصحة بشمال سيناء، عن أن سيارات الإسعاف المصرية نقلت عبر معبر رفح البري 167 جريحًا ومريض أورام ومرافقًا فلسطينيًا لتقديم العلاج والرعاية الطبية الكاملة لهم في المستشفيات المصرية، وهو إجمالي ما تم عبورهم من خلال المعبر، حيث تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف المصرية التابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء.

شركة هلا مصر الفلسطينيين

مواد متعلقة

البهواشي: صفقات الاستثمار الأجنبي المحرك الأساسي للقطاعات الاقتصادية المتضررة نتيجة الأزمات

بكر: مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية من أقدم وأعرق المهرجانات بالشرق الأوسط

عماد الدين حسين: حرب غزة أعادت تعريف الأجيال الجديدة بالفاشية الإسرائيلية

رئيس الاتحاد الرياضى للإعاقات الذهنية: دعم مستمر من الرئيس السيسى لذوى الهمم

السفير جمال بيومى: صمود الفلسطينيين هو السلاح الذى سيفوز فى النهاية

صلاح حليمة: العلاقات المصرية السودانية ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ

خبير علاقات دولية: زيارة البرهان للتنسيق والتشاور المستمر لمواجهة التحديات الإقليمية

خبير شئون إفريقية: مصر تسعى للحفاظ على المؤسسات الوطنية فى الدولة السودانية

الأكثر قراءة

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

مقتل 7 محتجزين إسرائيليين فى غزة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

بعد وفاة المطربة العالمية كات جانيس.. ما هو سرطان الساركوما؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة