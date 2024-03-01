أستاذ التمويل: صفقة "رأس الحكمة" أعادت الانضباط مرة أخرى لجميع الأسواق

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن صفقة رأس الحكمة أعادت الانضباط مرة أخرى لجميع الأسواق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر قدمت عرضًا بحصة عينية في المشروع وتحصل على مقابل فوري، وتحصل على عوائد من شراكتها في المشروع، ونحن نتحدث عن مزايا متعددة من المشروع وأبرزها تنمية الساحل الشمالي، كما تمت الاستفادة من البحر الأحمر.

وتابع: "هذا المشروع كان مستهدفًا وتم وضع خطة كاملة له منذ فترة، وكل مشروع يأتي التوقيت المناسب له للتوقيع والتنفيذ".

وأشار إلى أن قيمة صافي احتياطي النقد الأجنبي المتواجد حاليًا في البنك المركزي؛ يقدر بنحو 35 مليار دولار، وأنه بعد إضافة قيمة الصفقة الاستثمارية ستنتعش خزينة المركزي بشكل كبير، ولكن ليس بالشكل الكامل، لأن هناك متطلبات أخرى ومصروفات أخرى يقوم بها البنك المركزي.

واختتم أستاذ الاستثمار: "كان يواجهنا تحدٍ كبير في سوق الصرف خلال الفترة الماضية، وهو ما أحدث حالة من الارتباك في سوق الذهب والأجهزة الكهربائية، حيث إن هبوط العملة في السوق الموازية صاحبه تراجع كبير في سعر المعروض بالأسواق الخارجية".