أستاذ إدارة: مصر أضحت مقصدًا استثماريًا إقليميًا وعالميًا بفضل ما حققته بالبنية التحتية

قال أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن مشروع "رأس الحكمة" يُعد فتحًا استراتيجيًا في المجال الاقتصادي، حيث يؤدي إلى ضخ 35 مليار دولار بشكل مباشر في الاقتصاد المصري ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل وينشط السوق المحلية.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قد أضحت مقصدًا استثماريًا إقليميًا وعالميًا بفضل الطفرة التي حققتها في البنية التحتية، من إضافة أكثر من 7 آلاف كم إلى شبكة الطرق القومية ورفع كفاءة أكثر من 10 آلاف كم، ما رفع إجمالي طول الشبكة إلى 30 ألف كم وإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.

وأشار أيمن غنيم أستاذ الأقتصاد بالجامعة الأمريكية إلى أن مصر لديها حصة في أرباح في مشروع "رأس الحكمة" بنسبة 35%، معلقًا: "الناس لازم تفهم إن كل هذه الأموال من العملة الصعبة له أكثر من أثر".