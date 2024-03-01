الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ اقتصاد يكشف أهمية مشروع "رأس الحكمة" للدولة

رأس الحكمة
رأس الحكمة

تحدثت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، عن أهمية مشروع "رأس الحكمة" وتوقيع صفقات استثمارية كبرى في هذه المنطقة رأس الحكمة، مؤكدة أنه سيكون لها عوائد على كل القطاعات بالدولة.

وقالت الدكتورة وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن تلك الصفقة والشراكة ستكون رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية بتوفير السيولة النقدية وفرص العمل المستدامة، موضحة أن الاستثمارات طويلة الأجل مردودها الإيجابي ممتد لتشغيل كل القطاعات.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، والجانب المصري ممثلا فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها هذا المشروع.

وذكر أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35٪؜ من أرباح المشروع. 

رأس الحكمة الاقتصاد

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