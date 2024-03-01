الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف تمكن البطل المصرى من الإيقاع بأسطورة إسرائيل الزائفة؟.. قريبًا على الوثائقية

اصطياد مندلر
اصطياد مندلر

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تسجيله لقاءً وثائقيا خاصًا باسم "اصطياد مندلر"، مع أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، المجند المصري سعد أحمد علي زغلول.

ومن المقرر أن يعرض اللقاء على شاشة "الوثائقية" في مارس 2024، يستعيد البطل المصري "سعد زغلول" تفاصيل تلك العملية وكواليسها بعد أكثر من نصف قرن.

المجند المصري تمكن من الإيقاع بقائد لواء المدرعات الإسرائيلي الأسبق "إبراهام مندلر"، الذي كان مُرشحًا لشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، واعتبرت إسرائيل موته آنذاك واحدة من أكبر الخسائر الفادحة لجيشها. 
 

الوثائقية سعد أحمد علي زغلول اصطياد مندلر

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