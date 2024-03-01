كيف تمكن البطل المصرى من الإيقاع بأسطورة إسرائيل الزائفة؟.. قريبًا على الوثائقية

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تسجيله لقاءً وثائقيا خاصًا باسم "اصطياد مندلر"، مع أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، المجند المصري سعد أحمد علي زغلول.

ومن المقرر أن يعرض اللقاء على شاشة "الوثائقية" في مارس 2024، يستعيد البطل المصري "سعد زغلول" تفاصيل تلك العملية وكواليسها بعد أكثر من نصف قرن.

المجند المصري تمكن من الإيقاع بقائد لواء المدرعات الإسرائيلي الأسبق "إبراهام مندلر"، الذي كان مُرشحًا لشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، واعتبرت إسرائيل موته آنذاك واحدة من أكبر الخسائر الفادحة لجيشها.

