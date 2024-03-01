الجمعة 01 مارس 2024
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الشوادفي: مشروع رأس الحكمة سبب ارتباك السوق السوداء للدولار

الدكتور محمد الشوادفي
الدكتور محمد الشوادفي

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد، إن مشروع رأس الحكمة سبب ارتباك بالسوق السوداء للدولار وحسم الأمور بالاتجاه الصحيح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات يحل أزمة النقد الأجنبي، مبينًا أن مجلس الوزراء وضع خطة للإفراج التدريجي عن السلع داخل الجمارك خاصة السلع الأساسية المتعلقة بالقمح والغذاء والأدوية بمقدار مليار و300 مليون سيتمّ الإفراج عنها، موضحًا أنَّ الدولة المصرية تسعى جاهدة لضبط السوق وتوفير السلع لرفع العبء عن المواطن خاصة في شهر رمضان.

وأشار إلى أن أهمية هذه الإيرادات تتمثل في قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطن في صورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية وصولًا إلى تحقيق حياة كريمة، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي المصري حيث أشادات العديد من المؤسسات الدولية برفع التصنيف الائتماني للدولة.

رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة السوق السوداء

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