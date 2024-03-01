"أوتشا": استمرار انقطاع الإنترنت في السودان يعيق توصيل المساعدات مع تزايد المجاعة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، اليوم، أن الإغاثة الإسلامية التي تقدم المساعدات الغذائية الحيوية لبعض أفقر الناس في السودان توقفت بسبب انقطاع الإنترنت والهاتف المستمر في البلاد.

وأوضح المكتب في بيان نشر على موقعه الالكتروني، أن جزء كبير من السودان، تأثر بانقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ في 7 فبراير المنصرم، وأدى إلى انقطاع الاتصالات والتحويلات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية وتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية.

وأشار إلى أن بنوك الإغاثة الإسلامية في العديد من المناطق "لا تعمل على الإطلاق"، مما يؤثر على التجارة والنشاط التجاري، ويترك الناس بدون أموال والأسواق فارغة.

وأكد أنه لا يزال معظم الناس - وخاصة الأكثر فقرًا والأكثر ضعفًا - يعانون بشدة من انقطاع التيار الكهربائي. ولا تزال بعض الولايات الأكثر تضررًا من الحرب تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، بما في ذلك أجزاء كبيرة من الخرطوم ودارفور، وأجزاء من كردفان وسنار والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق.

ولفت إلى أنه من المحتمل أن يشكل انقطاع التيار الكهربائي تهديدًا لحياة العديد من المجتمعات الأكثر فقرًا.

وبَين أنه على سبيل المثال، اضطرت المطابخ الجماعية في الخرطوم وأم درمان إلى الإغلاق مؤقتًا لأنها لم تعد قادرة على تلقي التحويلات المالية - مما ترك العديد من الأسر الفقيرة دون إمكانية الحصول على طعام بأسعار معقولة.

وأضاف المكتب الأممي: "كما أن مشاريع الإغاثة الإسلامية لدعم الأطفال الأيتام والتوزيعات النقدية للأسر الفقيرة في دارفور والنيل الأزرق وسنار وأجزاء من كردفان معرضة أيضًا لخطر الإغلاق إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي".

وشدد أن هذه التوزيعات النقدية، تساعد الأفراد والأسر على شراء الغذاء والدواء وغيرها من الضروريات.

تزايد المجاعة

وحذر المكتب الأممي من أن ذلك يأتي في وقت تتزايد فيه المجاعة في جميع أنحاء السودان بعد أكثر من 10 أشهر من الحرب الوحشية؛ حيث يواجه حوالي 20% من السكان مستويات "طارئة" من الجوع، على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، مع وجود 35% آخرين في مستويات "أزمة" من الجوع، وفقًا لأحدث تحليل أجراه التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي IPC، الذي أوضح أن ما لا يقل عن 24.8 مليون شخص يحتاج إلى المساعدات الإنسانية.

وقال مدير منظمة الإغاثة الإسلامية في السودان الصادق النور: "إن أفراد أسرته في الخرطوم لم يتمكنوا من شراء الطعام لعدة أيام في المدينة بسبب انقطاع التيار الكهربائي". كما تلقى بلاغًا من أحد أقاربه في الأبيض بولاية شمال كردفان بمقتله برصاصة طائشة، لكنه لم يتمكن من إرسال تعازيه إلا بعد خمسة أيام.

ويقول الصادق النور: "إن تأثير انقطاع التيار الكهربائي يزداد خطورة يومًا بعد يوم ويعرض حياة العديد من الأشخاص للخطر. ويهدد انقطاع التيار الكهربائي العمليات الإنسانية في معظم أنحاء السودان، وكلما طال أمده، كلما زاد عدد مشاريع المساعدات التي يجب أن تتوقف. وبعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب، أصبح الملايين من الناس معلقين بخيط رفيع، والآن أصبح شريان حياتهم الوحيد في خطر".

وأضاف: "لقد أثر هذا على السودان اجتماعيًا واقتصاديًا ويؤثر على برامج وكالات الإغاثة مثل وكالاتنا".

وبحسب البيان الأممي، تدعو الإغاثة الإسلامية كافة أطراف النزاع إلى الامتناع عن مهاجمة البنية التحتية المدنية في السودان أو الإضرار بها وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية وسط انقطاع التيار الكهربائي.

ووفقًا للمدير الإداري لشركة زين، وهي شركة اتصالات كبرى في السودان، فإن سبب انقطاع التيار الكهربائي هو قيام أحد أطراف النزاع بإغلاق مركز البيانات الرئيسي في الخرطوم، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

واستعادت شركة سوداني لخدمات الإنترنت السودانية بعض التغطية في شرق وشمال البلاد، بما في ذلك بورتسودان، وقالت "زين": "إنها تحاول إصلاح انقطاع التيار الكهربائي في مناطق أخرى".

ويستخدم بعض الأشخاص في السودان نظام "ستارلينك"، وهو نظام اتصالات قائم على الأقمار الصناعية أنشأه إيلون ماسك، للبقاء على الإنترنت.