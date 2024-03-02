السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"سرايا القدس" تُسقط مسيرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات شمال غزة

صاروخ
صاروخ

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات في شمال غزة.

وقالت "سرايا القدس"، في منشور اليوم:"أسقطنا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين طائرة صهيونية بدون طيار من نوع هيرمس 900، بصاروخ (سام 7) المضاد للطائرات في سماء بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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الاحتلال يستهدف سيارة وسط رفح

وفي وقت سابق اليوم، ارتقى 17 شهيدا على الأقل وأصيب العشرات، إثر استهداف قوات الاحتلال ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح وجباليا في قطاع غزة.

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