وزير الخارجية الفلسطينى يحذر من فشل إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

شارك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في جلسة نقاش خاصة بعنوان "مجموعة الاتصال بشأن غزة"، خلال أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، إلى جانب بعض من أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة عن قمة الرياض، لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة، والجهود التي بذلتها وستبذلها هذه اللجنة لوقف الحرب الإسرائيلية.

إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

وحذّر وزير الخارجية الفلسطيني في حال فشل المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سيمضي في مخططه بالهجوم على مدينة رفح التي تأوي أكثر من مليون ونصف فلسطيني، ما يعني ارتكاب المزيد من المجازر المروّعة بحق المدنيين وتهجيرهم قسرًا خارج فلسطين، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأضاف: "يهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرب جميع مقومات الحياة في القطاع، ويعمل ضمن سياسة ممنهجة تقوم على التجويع، والتعطيش، وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الإنسانية، حيث يعاني نحو 150 ألف فلسطيني من المجاعة، ويعيشون ظروفًا قاسية في الشمال".

وقف إطلاق النار في غزة

وأكد الحاجة الضرورية لإرادة دولية جادة لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل تعنّت نتنياهو بوقف إطلاق النار، كما يعمل وأعضاء حكومته على تصعيد وتيرة عمليات الاستعمار بالضفة الغربية بما فيها القدس، وممارسة قوات الاحتلال، وميليشيات المستعمرين الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين بالضفة الغربية، ما يؤدي إلى تفجير ساحة الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى عدم إمكانية الوصول إلى حل إزاء ما يحدث في فلسطين، لأن الجانب الإسرائيلي وبالأخص نتنياهو واضح للغاية بأنه يريد إطالة أمد الحرب، وتوسيع رقعتها، لتحقيق مصالحه الشخصية.

وحذر المالكي مجددًا، خلال الجلسة التي شارك فيها، وزير خارجية الخارجية المصري سامح شكري، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، من مخططات الحكومة الإسرائيلية غير المعلنة من حربها على شعبنا، في ظل العجز الدولي بتوفير الحماية للمدنيين العزّل، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل على الامتثال إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن، والتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.