السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وفاة الأيقونة المعمرة في عالم الأزياء والألوان "آيريس أبفيل "

ايريس ابفيل
ايريس ابفيل

توفيت ايريس ابفيل، الشخصية المفعمة بالحيوية في عالم الأزياء والمنسوجات والتصميم الداخلي عن عمر ناهز 102 عام.

وكان عمر أبفيل (97 عاما) عندما وقعت عقدا مع وكالة "اي ام جي موديلز" العالمية، والتي تمثل أيضا عارضات أزياء مثل جيحي حديد وكارلي كلوس. 

وحققت "نجمة الشيخوخة" حسبما وصفت نفسها، انتشارا كبيرا في سنواتها الأخيرة بعد أن أقام متحف متروبوليتان للفنون معرضا ناجحا من خزانة ملابسها المتنوعة.

ووضع المعرض الذي أُقيم عام 2005 أبفيل على الخارطة وتعززت شهرتها في عام 2014 نتيجة لفيلم وثائقي بعنوان "ايريس" للمخرج ألبرت مايسلز، تناول حياة وإبداع نجمة الأزياء، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

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ابنة احد المزارعين

ويذكر انه ولدت آيريس باريل أبفيل في حي كوينز النيويوركي في عام 1921، وهي ابنة لمزارعَين.

 في سن الثانية عشرة، استقلت أبفيل القطار المتجه إلى مانهاتن للتسوق في متاجر التحف المحلية. 

مدرسة الفنون بجامعة ويسكونسن

وفي هذا الصدد تقول: في ذلك الوقت، كان بإمكانك ركوب مترو الأنفاق بالكامل مقابل نيكل، لذلك كنت أذهب كل أسبوع إلى منطقة مختلفة من نيويورك، مثل الحي الصيني، ويوركفيل، وهارلم، وقرية غرينتش التي وقعت حقًا في حبها. كانت القرية هي المكان الذي بدأت فيه التجوال في متاجر التحف، وأصبحت مفتونةً بكل هذه الأشياء القديمة. في هذه الفترة بدأت مجموعة مجوهراتها الضخمة بالظهور درست أبفيل تاريخ الفن في جامعة نيويورك، والتحقت بمدرسة الفنون بجامعة ويسكونسن. 

كما جالت آبفيل وزوجها حول العالم بحثًا عن المنسوجات الفريدة والملابس الرائعة والمفروشات المنزلية الفريدة من نوعها، لتلبية متطلبات أعماله آبفيل الجانبية كمصمّمة داخلية.

وان آبفيل  اسم ليس عاديًا في عالم الموضة، فهي شكلت أيقونة بحدّ ذاتها، وعرفت بكونها من صانعات الذوق الرفيع الأكثر شهرةً حول العالم هي أيقونة المتاحف والأفلام الوثائقية. 

عالم الازياء عارضات أزياء نجمة الشيخوخة متروبوليتان ألبرت مايسلز نجمة الأزياء

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