"أهل مصر" يوفر تدريبات على تصميم الأزياء وتصوير الأفلام لشباب المحافظات الحدودية

تتوالى فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة القاهرة، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بقصر ثقافة روض الفرج تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة 120 شابا وفتاة من 6 محافظات، حتى يوم 2 فبراير المقبل.

بدأ اليوم مع ورشة "الديكوباج" قامت خلالها رانيا المهدي بتدريب الشباب على كيفية تصميم اللوحة الفنية بألوان زاهية وزخرفتها سواء كان بالمعجون أو بتقنية دمج الألوان، وواصل المدرب عماد إبراهيم تنفيذ اللوحات والمفارش والخداديات خلال ورشة "الخيامية".

ودربت ورشة "الحلي والإكسسوارات"، نسرين مجدي، المشاركات على كيفية عمل مشغولات يدوية، هذا إلى جانب تقفيل الكوليهات بالكامل، بينما قدمت د. ليلى المغربي نبذة مختصرة عن مدارس التصميم وأحدث صيحات الموضة خلال ورشة "الأزياء"، وكيفية استخدام الرموز الشعبية في التصميم، تلى ذلك تدريب على كيفية عمل المرحلة النهائية للحقائب من الجلد الطبيعي خلال ورشة الجلود للمدربة ياسمين خميس.

وعبّر "معاذ حاتم" من محافظة جنوب سيناء عن سعادته للمشاركة في تلك الورشة للمرة الأولى، مشيرا إلى أنه تعلم منها طريقة عمل حافظة النقود والحزام بعدة طرق، وقال "مازن إيهاب" من محافظة أسوان، إنه تعلم طريقة تنفيذ الحقيبة بجميع مراحلها بشكل يمكنه من تنفيذ مشروع صغير فيما بعد.

وخلال ورشة الأركيت قام المدرب أيمن السعدني بتدريب الشباب على كيفية تصميم أشكال ديكورية جديدة، وأوضحت خلالها المتدربة "مي حمدي" من محافظة القاهرة أنها تعلمت خلال هذه الورشة كيفية إعادة تدوير خامات البيئة لاستغلالها فيما يفيد.

ومن جهتها؛ قالت "فاطمة عبد الهادي" من محافظة شمال سيناء تعلمت كيفية عمل تصميم بتقنية الحفر البارز والغائر خلال ورشة "الصدف" للفنان جلال عبد الخالق، وأعربت عن سعادتها للتعاون مع فنان حاصل على براءة اختراع فى هذا الفن النادر.

أما المدرب يوسف جلال قام بتعريف المتدربين بالمراحل الأخيرة للتصميم خلال ورشة النحاس.

من ناحية أخرى قام د. محمد إسماعيل بتعريف الشباب بأنواع التصوير الفوتوغرافي وكيفية استخدام الظلال الإضاءة بأنواعها، وبدأت د. أسماء سيد مرحلة التصوير لعمل فيلم رسوم متحركة، تلاها تدريبات عملية على المونتاج والإخراج وطريقة التصوير الصحيحة للمجسمات.

واختتم اليوم مع ورشة "الدراما المسرحية" قام خلالها المخرج محمد صابر بتعريف الشباب بدورهم بالعمل المسرحي استعدادا للبروڤة.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للملتقى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

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