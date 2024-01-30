الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"عاش هنا" ندوة لـ"التنسيق الحضاري" بمعرض الكتاب الجمعة

ندوة التنسيق الحضاري
ندوة التنسيق الحضاري

يُنظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ندوة بعنوان "عاش هنا"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55، بالقاعة الدولية قاعة "ضيف الشرف" بلازا 2، وذلك في تمام الساعة الثالثة إلا ربع مساء يوم الجمعة الموافق 2 فبراير المقبل.

ويناقش مشروع "عاش هنا" الذي أطلقه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ضمن مبادرة سلسة "ذاكرة المدينة" للتعريف بالرواد والرموز المصرية في إطار دور الجهاز في رفع الوعي بقيمة رموز المجتمع المصري في شتى المجالات، تخليدا لذكرى هؤلاء الرواد، كل من الدكتور أحمد بهاء خيري أستاذ الذكاء الاصطناعي وإدارة النظم بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز، الدكتور محمد الكحلاوي رئيس اتحاد الآثاريين العرب، الدكتور طارق والي معماري مفكر  في مجالات العمارة والتراث، الدكتورة هايدي شلبي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ومدير مشروع "عاش هنا"، الشاعر أحمد عنتر عضو لجنة مشروع "عاش هنا"، ويدير النقاش الكاتب والإعلامي الدكتور جمال الشاعر. 

مشروع "عاش هنا"

ويهدف "عاش هنا" إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، وتتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.

ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـ QR، والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، ما يُساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عاش هنا معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55 مشروع عاش هنا ذاكرة المدينة

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