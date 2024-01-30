الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تصدر "الألفاظ الكتابية" ضمن سلسلة "الذخائر" بمعرض الكتاب

كتاب الألفاظ الكتابية
كتاب "الألفاظ الكتابية"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "الألفاظ الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني، وذلك ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة "الذخائر"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

الكتاب ذخيرة لغوية في الترادف والتشبيهات

الكتاب يبحث في ألفاظ العربية، وأساليبها، ويعد ذخيرة لغوية في الترادف والتشبيهات، وفنون القول، وهو كتاب أدب، وإنشاء ولغة وأمثال، ومعجم موضوعي يسهل عملية الإنشاء الكتابي البليغ في اختيار المفردات والتعابير في الموضوعات التي يكتب فيها.

و قال مؤلف الكتاب "جمعت في كتابي هذا لجميع الطبقات أجناسا من ألفاظ كتاب الرسائل والدواوين البعيدة من الاشتباه والالتباس على مذاهب الكتاب وأهل الخطابة، السليمة من التقعير، المحمولة على الاستعارة والتلويح، على مذاهب الكتاب وأهل الخطابة دون مذاهب المتشدقين والمتفاصحين من المتأدبين والمؤدبين المتكلفين البعيدة المرام على قربها من الأفهام، في كل فن من فنون المخاطبات، ملتقطة من كتب الرسائل، وأفواه الرجال، ومصنفات العلماء، فليست لفظة منها إلا وهي تنوب عن أختها في موضعها في المكاتبة، أو تقوم مقامها في المجاورة إما بمشاكلة أو بمجانسة أو بمجاورة، فإذا عرفها العارف بها، وبأماكنها التي توضع فيها، كانت له مادة قوية وعونا وظهيرا".

 سلسلة الذخائر تعنى بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي

سلسلة الذخائر تعنى بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، كما تنشر نصوصا محققة للمرة الأولى، تصدر السلسلة برئاسة تحرير د. حسن طلب، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمود فوزي، تصميم الغلاف نسرين محمود.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.

قصور الثقافة الألفاظ الكتابية الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض الكتاب سلسلة الذخائر

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