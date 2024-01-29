غدًا.. حفل إطلاق العدد الأول من مجلة "ثقافة قانونية" بالأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، حفل إطلاق العدد الأول من مجلة "ثقافة قانونية" وهي دورية إلكترونية متخصصة، تصدر عن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ومقررها الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، وتهدف إلى نشر الوعي لجميع فئات وأعمار القراء في مجالات عمل اللجنة.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية في تمام الساعة الخامسة مساء غد الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

العدد الأول من مجلة "ثقافة قانونية"

وتم تخصيص العدد الأول من المجلة الصادر في يناير 2024 لتوثيق فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها اللجنة يوم 10 ديسمبر 2023، بمناسبة اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (75 عاما ) الصادر في 10 ديسمبر عام 1948.

تبدأ المجلة بكلمات مأثورة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ولوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وتناولت افتتاحية العدد لرئيس التحرير الدكتور خالد القاضي بيان هدف المجلة ومحاور الوعي بالثقافة القانونية للقارئ، وأهدت المجلة وسام الاحترام لاسم الراحل الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة تخليدا لمسيرته الدبلوماسية والوطنية والدولية.

وعرضت هيئة تحرير المجلة لمحاور المائدة المستديرة حول أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودور مصر في صياغته وتطبيقاته عبر 75 سنة، وكذلك للجهود المصرية من خلال وزارة العدل في مجال حقوق الإنسان.

وتعددت الدراسات والكلمات والمقالات في المجلة على النحو التالي: تعزيز العدالة والكرامة الإنسانية - د. هشام عزمى، حماية حقوق الإنسان فى مصر نقلة مهمة فى عهد الرئيس السيسى - د. مشيرة خطاب، حقوق الإنسان فى الأديان - الأنبا إرميا، كيف نحمى الحقوق والحريات فى مصر؟ - المستشار د. عبدالعزيز محمد سالمان، عناصر التطورات الإيجابية ذات الصلة بحقوق الإنسان فى مصر - عصام شيحة، من ينكر دور مصر فى تعليم البشرية؟ - السفير عبد الله الرحبى، عالمية حقوق الإنسان وجرائم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة - القاضى عادل ماجد، مصر نموذجاً فى السعى لتعزيز حقوق الإنسان - السفير أمجد العضايلة، دور مصر الريادى خلال ٧٥ عاماًمن صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان - النائب د. جميل حليم، "مصر- قطر" .. نموذج لشراكة حقيقة لحماية حقوق الإنسان - السفير طارق على فرج الأنصارى، مصر .. أم الدنيا - د. فهد جبرينى، كيف هى حقوق الإنسان بعد ٧٥ عاماً؟ - د. محمد عبدالبارى القدسى، إشكالية الحق والواجب .. فى يوم حقوق الإنسان !! - القاضى د. خالد القاضى، المشروع الثقافي - أحمد أيوب.