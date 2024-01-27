تفاعل كبير مع عروض "النيل للآلات الشعبية" بمعرض القاهرة للكتاب (صور)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، اليوم السبت، تقديم عدد من العروض الفنية والغنائية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، على مسرحي بلازا "1، 2"، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

واستقبل مسرح بلازا "1" فرقة كورال أطفال قصر ثقافة روض الفرج لذوي القدرات الخاصة، تدريب المايسترو عادل مدبولي، وقدمت الفرقة عددا من أغاني الزمن الجميل والأغاني الحديثة منها "حلو وكداب، يا ملح دارنا، توبة، طاير يا هوي، أحلى حاجة فيكي، رجالة الداخلية، فلسطين، زي ما هي حبها، على رمش عيونها" وتفاعل معها الجمهور بالتصوير والمشاركة بالغناء.

وقدمت فرقة النيل للآلات الشعبية عروضها الغنائية على مسرحي بلازا" 1، 2" بالتوالي، وتضمنت فقراتها "ساقية يا بحرية، الغابة غلتنا، على الزراعية، جوز الحمام، حبيبتي ياولدي، نخل عال، مصر الحقيقة" والفرقة تدريب منال إبراهيم، وشاركهم زوار المعرض بالغناء والتصفيق وسط تفاعل كبير.

العروض الاستعراضية الشعبية تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتنفذها الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مشاركة مميزة بمعرض الكتاب من خلال أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب "صالة1 – جناحB3" تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، كما تقدم برنامجا فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 يتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال يشمل ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأبناء المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

CBD2062C-EA74-4595-A86B-952AF5C0068A

F873E639-606A-4921-B656-59BDADCE86A4

1A1233CB-D315-4E8D-BBD6-799548C4CDDC

F35F12D2-0ED1-4353-B2B4-AE75307C0C2C

80BFE92A-0D42-4102-8A2C-1E1D36D41856

DD4A745E-3B8A-41E4-ACF9-F3E878675298

F60A46E8-E9F8-48A4-8891-CBF8C8027A34

7A816735-4E52-47CA-8A47-9A1C8F83F3D3

C977D45B-E827-4813-9803-863E724495FE

6E540109-27AB-4A94-BCF1-5648C74F6140

49A8DBC9-E723-40A7-9177-96B980C0D5E0

37E6279A-B073-4834-98DB-C007A35D8963