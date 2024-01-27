السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الصالون الثقافي بمعرض الكتاب يحتفي بمئوية الفنان علي رضا

مئوية الفنان علي
مئوية الفنان علي رضا

احتفى الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55، بمئوية الفنان علي رضا ضمن محور شخصيات مصرية بالبرنامج الثقافي للمعرض، وتحدث في الندوة كل من الفنانة فريدة فهمي، والمخرج عادل محمد عوض، وأدار الندوة الكاتبة جيهان الغرباوي.

بدأت الكاتبة جيهان الغرباوي حديثها مؤكدة سعادتها الكبيرة بوجودها في ندوة استثنائية مع الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، للاحتفاء بمئوية الفنان علي رضا وفرقة رضا التي حازت تقديرا واحتفاء على مستوى العالم.

وكشفت جيهان الغرباوي أن علي رضا أول مصري كُتبَ في بطاقته مهنة راقص، وذلك في الأربعينات، لكنه لم يأخذ التكريم الذي يليق به من جوائز الدولة إلا أنه في حياته جوائز كثيرة جدا عالمية مهمة.

وتطرقت فريدة فهمي إلى حياتها مع الفنان علي رضا، مؤكدة أنه كان زوجا مثاليا عظيما، ونادرا ما تجد إنسانا مثله في فهمه ومعاملته للناس، موضحة  أن علي رضا كان دينامو فرقة رضا وهو من جعلها تقف على رجليها وعافر كثيرا من أجلها، وخاض مواقف كثيرة جدا من أجل فرقة رضا التي أصبحت عالمية وحصلت على جوائز عالمية، مضيفة: "علي كان يحب أن يشجع الفنانين أيا كانوا، ومن الصعب جدا الحديث عن علي حتى بعد مرور كل هذه السنوات من وفاته".

وتابعت: "عندما تقدم لي الفنان علي رضا للزواج، وافقت على الفور، وعشت معه 34 عاما من السحر والسعادة مدة زواجنا".

فيما أكد المخرج عادل عوض أن الفنان علي رضا علامة كبيرة جدا في تاريخ الاستعراض العربي فقد كان شابا يغوى الرقص ويدخل مسابقات رقص ويكسب في زمن الأجانب فيه يعيشون في مصر من دول كثيرة، ومصر وقتها كانت ملجأ للأجانب الهاربين من الحرب العالمية الثانية، وكان يحب الرقص فقط، وأسرة علي رضا هي أسرة فنية، ووالده كان رجلا مثقفا.

وأضاف عادل عوض: "عند سن معينة أحب علي رضا الإخراج وعمل مساعد مخرج مع كبار المخرجين، مثل حسين الإمام ويوسف شاهي، كاشفا أنه علي رضا عندما قرر عمل فيلم إجازة نصف السنة كان أول فيلم استعراضي في تاريخ السينما المصرية".

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الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55 الفنان علي رضا مئوية الفنان علي رضا الفنانة فريدة فهمي المخرج عادل محمد عوض

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