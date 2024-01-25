الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورش الحكى والرسم والتلوين.. فعاليات متنوعة بجناح الطفل في معرض الكتاب (صور)

جناح الطفل
جناح الطفل

في أول يوم من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55؛ شهد جناح الطفل مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بما في ذلك ورش الحكى والرسم مثل التلوين، إلى جانب أنشطة رياضية وورش تصوير والعديد من الفعاليات الأخرى، مما جعل الجمهور يتوافد بكثافة للاستمتاع بهذا التنوع الثقافي.

ونظم ركن 'الفنون القولية' ندوة بعنوان 'حكايات الانتصار'، شارك فيها الشاعران أحمد سويلم ومحمود عقاب، حيث تناولوا حكايات من الانتصارات البارزة في حرب أكتوبر عام 1973، فيما نظم ركن 'الورش التفاعلية' ورشة توعية حول المناطق السياحية، حيث تم التركيز على أهمية الحفاظ على الآثار المصرية باعتبارها كنزاً إنسانيًا. وفي ركن 'الورش الفنية'، جرت ورش تدوير الأوراق وطباعة الجداريات، فضلاً عن فعاليات الرسم وتلوين الصور، وتعلم فن الكورشيه. كما أُقيمت ورشة حكي دامجة للأطفال في هذا الجناح.

وشهد الجناح لقاءً مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، حيث تمت مناقشة قصة 'وكانت حبيبة' للكاتبة ساندرا إيميل والرسام بلال أحمد، وقامت الكاتبة صفاء عبد المنعم بإدارة الندوة. وشهد الجناح أيضًا حفل توقيع كتاب 'آدم وأجنحة العصفور'، للكاتب محمد الفقي والرسام محسن عبد الحفيظ، وأُقيمت ورشة حكي بالعرائس، وورشة لفنون الخط العربي والزخرفة. كما تم تنظيم لقاء حول التغيير المناخي تحدثت فيه الدكتورة هناء موسى.

ويولي البرنامج الثقافي للطفل في الدورة الجديدة من المعرض اهتمامًا خاصًا ببناء الطفل ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطار من روح الانتماء والحس الوطني، من خلال أسلوب جاذب. يتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات التي ستُقدم داخل القاعة المخصصة لنشاط الطفل.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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