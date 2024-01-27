10 فبراير.. توقيع "الفن والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين" بمعرض الكتاب

تنظم المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، حفل توقيع لكتاب "الفن والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين.. الميتافيرس وNFT والفن الرقمي" لمؤرخة الفن ورئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم كلية الفنون التطبيقية د. سارة عبدربه؛ وسوف يقوم بتقديم الكتاب عالم الآثار الدكتور زاهي حواس.

سيكون حفل توقيع الكتاب فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق ١ فبراير بقاعة حفلات التوقيع بلازا رقم 1، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، بمركز المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، الذي ينطلق الخميس المقبل ويستمر حتى 6 فبراير المقبل.

الفن والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين.. الميتافيرس وNFT والفن الرقمي

وبحسب الناشر؛ فإنه كتاب يأخذ القارئ في رحلة استكشاف إلى عالم الميتافيرس والـNFT (الفن والتكنولوجيا فى القرن الحادي والعشرين)

ويكشف الكتاب الستار عن العديد من الممارسات الفنية المعاصرة المندمجة مع التكنولوجيا في عصرنا الحالي وعلى رأسها موضوعات اثارت الجدل على مستوى العالم وهي الميتافيرس وNFT "فنون الرموز الغير قابلة للاستبدال".

كما يتضمن الكتاب مقابلات وأعمال ٢٢ فنانًا من أشهر الفنانين الرقميين على مستوى العالم؛ من ١٤ دولة متقدمة تكنولوجيا، إيطاليا وفرنسا وروسيا وألمانيا وأمريكا وإنجلترا وكندا واليابان وأستراليا وغيرها، بالإضافة إلى عدد من المناقشات ووجهات النظر من قبل المتخصصين الدوليين ومؤرخي الفن والمعماريين في مجال الفنون وتاريخها حول قضية دمج التكنولوجيا مع الفنون وما هو مستقبل الفنون.

وأثار عالم الميتافيرس والـNFT "فنون الرموز الغير قابلة للاستبدال" ضجة كبيره في الآونة الأخيرة، ويأتي هذا الكتاب بمثابة شرح لوجهات نظر الفنانين والمعماريين الذين قاموا بخلق اشهر هذه الأعمال على مستوى العالم، ويتحدث الكتاب أيضًا عن الدور الإيجابى والهام للتكنولوجيا فى الحفاظ على التراث والآثار، والكتاب هو نتاج مشروع بحثي فاز بجائزتين دوليتين من إيطاليا والهند.



سارة عبدربه؛ أستاذة جامعية ومؤرخة فن حاصلة على جوائز دولية ورئيسة قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بكلية الفنون التطبيقية، تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه فى تاريخ الفن من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

سافرت إيطاليا لفوزها بجائزه بحثية، كما أنها مدرجة ضمن قائمة ملهمات مصريات فى المجلس القومي للمرأة، وهي مراجع دولي للمجلات العلمية والمؤتمرات الدولية في العديد من الدول مثل اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكرواتيا والهند والبرتغال وجنوب أفريقيا واليونان وماليزيا، وهى أيضا عضو في هيئة تحرير العديد من المجلات العلمية العالمية، ولها منشورات في العديد من المؤتمرات والمجلات الدولية، وتشرف على العديد من رسائل الدراسات العليا، وهي أيضًا متحدثة في الندوات والمؤتمرات الدولية.