الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل افتتاحه.. ننشر البرنامج الثقافي الكامل لمعرض الكتاب بدورته الـ55

معرض الكتاب
معرض الكتاب

كشفت الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، عن البرنامج الثقافي للمعرض والذي يقام في 7 قاعات، وصالة كاملة لكتب وأنشطة الطفل، وأماكن للفنون الحرة.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" البرنامج الثقافي الكامل لمعرض الكتاب:

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وزيرة الثقافة تتفقد تجهيزات معرض الكتاب

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفقدت أمس، اللمسات النهائية لتجهيزات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قُبيل افتتاحه، اليوم لأربعاء، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر في الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المُقبل.

وخلال الجولة، تفقدت وزيرة الثقافة، جناح مملكة النرويج "ضيف شرف" الدورة 55 من المعرض، كما تفقدت تجهيزات الأجنحة الرسمية المشاركة بالمعرض، وعدد من دور النشر، فضلا عن  جناح صغار الناشرين، وهو الجناح الذي يشارك به دور النشر الناشئة ويمثل إحدى صور دعم الدولة لصناعة النشر، وتشجيع صغار الناشرين على استمرارية الاستثمار في هذه الصناعة الثقافية الهامة.

وشهدت الجولة أيضا تفقد الدكتورة نيفين الكيلاني، لجناح دولة فلسطين والذي يحوي ملامح من التراث الفلسطيني وعدد من الإصدارات الفلسطينية الهامة.

الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، ويشارك فيها 1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية، ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب البرنامج الثقافي الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب 2024 الدكتورة نيفين الكيلاني

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