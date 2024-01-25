في يومه الأول.. إقبال كبير على جناح "قصور الثقافة" بمعرض الكتاب (صور)

مع أولى ساعات انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55؛ شهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الخميس، تزاحما وإقبالا كثيفا من جمهور المعرض لاقتناء العناوين والإصدارات القيمة بأسعارها المخفضة التي أعلنت عنها الهيئة ضمن سلاسل إصداراتها بمشروع النشر خلال الأيام الماضية، والتي تقدمها الهيئة ضمن مشاركة ثرية تأتي في سياق برامج وزارة الثقافة.

وقد شهد الجناح إقبالا على الإصدارات الجديدة التي طرحتها الهيئة استمرارا للاحتفاء بمرور خمسين عاما على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين، حيث تقدم 36 عملا آخر للعميد هذا العام بخلاف 20 عملا أصدرتهم العام الماضي، بالإضافة إلى 5 أعمال ودراسات عنه.

كما شهد الجناح إقبالا على إصدارات سلسلة "ذاكرة الكتابة" التي طرحتها الهيئة هذا العام واستعادت بها كثيرا من نوادر الكتب ومنها موسوعة "المستشرقون" لنجيب العقيقي في ثلاثة أجزاء، "أصل الأنواع" لداروين، "ما بعد الأيام" للدكتور محمد حسن الزيات، "تاريخ سيناء" لنعوم شقير، "تاريخ النهب الاستعماري لمصر" لجون مارلو، وغيرها من العناوين الصادرة حديثا بالسلسلة، وأقبل الجمهور على رواية "مائة عام من العزلة" لجابرييل جارسيا ماركيز والصادرة ضمن سلسلة "آفاق عالمية"، وشهد الجناح إقبالا على إصدارات سلسلة "حكاية مصر"، وسلاسل الهيئة الشهيرة "الذخائر"، "الدراسات الشعبية" وغيرها.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.

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