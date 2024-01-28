الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

معرض الكتاب يناقش التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني (صور)

التراث والتاريخ فى
التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني

شهدت القاعة الرئيسية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الأحد ندوة بعنوان "التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني"، بمشاركة الدكتورة أميمة جادو، والدكتورة ماجدة إبراهيم، والدكتور سليمان جادو شعيب، وأدارها الكاتب أحمد عبد العليم.

وقدمت الدكتورة ماجدة إبراهيم، الأكاديمية والمتخصصة في أدب الطفل دراسة عن مسرحية "أبطال بلدنا" التى تعد أول الأعمال المسرحية لـ يعقوب الشاروني وهي عن معارك المنصورة عام 1250 ميلاديا.

أوضحت "إبراهيم" أن المسرحية نشرت 1960 ونال عنها يعقوب الشارونى جائزة تسلمها من الرئيس جمال عبد الناصر، حيث استعرض فيها كم الخراب الذي حل على يد الصليبيين في معارك المنصورة وجرائمهم فى حق المصريين.

وقالت د.أميمة جادو، الأكاديمية والمتخصصة فى أدب الطفل، إنها قدمت أكثر من 15 دراسة في أعمال رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، مشيرة إلى أنها تعلمت وتتلمذت على يديه بقراءة "الكتب الخضراء" التى كانت تصدر له عن دار المعارف حتى تخرجها ومناقشتها رسالة الدكتوراه وتقديم دراسات عنه، مضيفة أنها اختارت عينة عمدية من أعمال يعقوب الشاروني، حيث اكتشفت أن أغلبها يقدم إشارة للتراث وتقدم تناص للتاريخ.

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، وذلك بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني
التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني
التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني
التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني
التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني
التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني
معرض الكتاب 2024 البرنامج الثقافي معرض القاهره الدولي للكتاب التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني يعقوب الشاروني

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