فتح باب الترشح لجوائز مسابقة الشعر بـ"الأعلى للثقافة".. اعرف الشروط وطريقة التقديم

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة؛ أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع (ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية- مقال في نقد الشعر) لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس.

جوائز مسابقة لجنة الشعر بالأعلى للثقافة

وتأتي جوائز المسابقة كالتالي:

أولًا: ديوان شعر الفصحى

10000 جنيه جائزة أولى، 7000 جنيه جائزة ثانية، و5000 جنيه جائزة ثالثة.

ثانيًا: ديوان شعر العامية

10000 جنيه جائزة أولى، 7000 جنيه جائزة ثانية، و5000 جنيه جائزة ثالثة.

ثالثًا: مقال في نقد الشعر

10000 جنيه جائزة أولى، 7000 جنيه جائزة ثانية، و5000 جنيه جائزة ثالثة.

شروط مسابقة لجنة الشعر بالأعلى للثقافة

أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي:

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة.

2- ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل.

3- أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة.

4- ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.

5- يتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية (ملف word).

طريقة التقديم

وعلى المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، فضلا عن خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز) أو إرسالها على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة، وتقدم الأعمال خلال الفترة من 1 فبراير حتى 31 مارس 2024.