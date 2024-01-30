الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أهل مصر".. تدريبات على الأداء الصوتي والتصوير الفوتوغرافي لشباب المحافظات الحدودية

الملتقى الثقافي الرابع
الملتقى الثقافي الرابع عشر لشباب المحافظات الحدودية

تتوالى فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة القاهرة، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بقصر ثقافة روض الفرج تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة 120 شابا وفتاة من 6 محافظات، حتى يوم 2 فبراير المقبل.

بدأ اليوم مع ورشة "الديكوباج" قامت خلالها المدربة رانيا المهدي بتدريب الشباب على كيفية تصميم تابلوه بطريقة التعتيق الروسي، بالإضافة إلى تعريفهم كيفية عمل تصميمات بارزة بألوان الأكريليك والميتالك.

تلى ذلك استكمال ورشة "الصدف" للفنان جلال عبد الخالق، أوضح خلالها كيفية عمل النحت الغائر في القطعة الفنية، بينما قام المدرب يوسف جلال بتدريب الشباب على الطرق البارز خلال ورشة "النحاس".

وواصلت المدربة أسماء خميس تدريب المشاركين على كيفية عمل حقائب وحافظات نقود متنوعة الأحجام خلال ورشة "الجلود"، موضحة كيفية صباغة ودق الجلد وتكنيكات الخياطة، لمساعدة الشباب على بدء مشروع تجاري لزيادة الدخل.

من ناحيته استكمل المدرب أيمن السعدني فعاليات ورشة الأركيت وتم خلالها تنفيذ عدد من المشغولات الفنية بأنواع مختلفة.

وفي ورشة الخيامية قام المدرب عماد إبراهيم بتعليم المتدربين كيفية إنتاج لوحات ومفارش، وحقائب بتصميمات وزخارف متنوعة، باستخدام خامات وأقمشة معاد تدويرها، موضحا لهم نشأة وتطور هذا الفن الذي ترجع أصوله إلى العصر الفاطمي.

وخلال ورشة "الحلي والإكسسوارات" انتهت المدربة نسرين مجدي من عمل بعض المشغولات اليدوية المصنوعة من الأحجار والخرز الملون، عقب تدريب المشاركات على كيفية اختيار القطع الفنية وتشكيلها وكيفية دمج الأحجار مع القطع النحاسية في عمل الكوليهات.

وقامت د. مروة عزت خلال ورشة "الأزياء والديكور" بتعريف المتدربين على كيفية اختيار الألوان المناسبة لكل موديل، واستعدادا لحفل ختام الملتقى، قام د. محمد إسماعيل في ورشة "التصوير الفوتوغرافي" بتدريب الشباب على ضبط أحجام اللقطات واختيار زوايا التصوير، من خلال عدة تدريبات عملية عقب تعريفهم بمعدات التصوير وطرق عملها.

وفي ورشة الدراما المسرحية قام المخرج محمد صابر بتدريب الشباب على كيفية الأداء الصوتي والتعبير الجسدي، وقراءة النص المسرحي، عقب توزيع الأدوار على الشباب وتعريفهم بأدوات الممثل على خشبة المسرح.

واختتم اليوم مع ورشة الرسوم المتحركة، أوضحت خلالها د. أسماء سيد طريقة عمل الشخصيات بالأسلاك والصلصال، هذا إلى جانب التدريب على كيفية اختيار الملابس لكل شخصية.

حضر الفعاليات د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة بتنظم الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للملتقى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

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الملتقى الثقافي الرابع عشر لشباب المحافظات الحدودية مشروع أهل مصر أهل مصر الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة

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