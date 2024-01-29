غدًا.. قصور الثقافة تطلق ملتقى "مراسم دندرة" للرسم والتصوير

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدا الثلاثاء، فعاليات ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير، بمحافظة قنا، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، على أن يستمر حتى يوم 9 فبراير المقبل.

القومسيير العام للملتقى الفنان الدكتور أحمد سليم، ويشارك به 16 فنانا هم: أماني زهران، ميرفت شاذلي، محمد دسوقي، أنيس الزغبي، أحمد الشامي، مرقص فارس، فارس أحمد، أحمد دندراوي، عماد أبو زيد، رضا فضل، خالد عمار، صابر طه، نهلة رضا، سها حسن يوسف، فاطمة عزت، ولاء فرج.

ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة قنا، وسيتم إقامة معرض فني نتاج الملتقى بالقاهرة يضم أعمال الفنانين المشاركين كافة خلال الفترة المقبلة.

يأتي ملتقى مراسم دندرة الأول في إطار تفعيل أماكن جديدة للمراسم بمحافظة قنا التي تشتهر بالمعابد التاريخية وتنوع المعالم الأثرية سواء القبطية أو الإسلامية، وذلك في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر من خلال اختيار بيئات مصرية متنوعة، واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة لإنتاج أعمال فنية تتسم بالأصالة وتعبر عن ثراء البيئات المصرية.

"آليات تطوير البرامج الثقافية" في لقاء تدريبي بقصور الثقافة

وفي سياق آخر؛ نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لقاء تدريبيا لمسئولي التخطيط من العاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم والفروع الثقافية التابعة، ‏ضمن خطط وزارة الثقافة لرفع كفاءة ومهارة العاملين.

ومن جهتها؛ أكدت الدكتورة منال علام رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، خلال اللقاء المنعقد "أونلاين" أهمية إدراج أنشطة المشروعات الخضراء بالخطط التنفيذية للفروع الثقافية، مع تحديد آليات حصر تلك الأنشطة ليتسنى سرعة إرسال البيانات المطلوبة إلى الجهات المعنية، موضحة أن الدولة المصرية اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات سريعة وجادة لتحقيق التنمية في القطاعات كافة وتعزيز فرص الاستثمار، الأمر الذي جعل من الضروري أن تعيد المؤسسات الثقافية النظر في الأنشطة المقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشارت في ختام حديثها إلى أهمية هذا اللقاء ودوره في زيادة التواصل مع العاملين في مجال التخطيط لمعرفة المشكلات والصعوبات التي تواجههم لطرح حلول مناسبة للارتقاء بأداء العنصر البشري.