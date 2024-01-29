الجمعة.. التنسيق الحضارى يعرض فيلم "قاهرة بين القصرين" بسينما الهناجر

يقوم الجهاز القومي للتنسيق الحضارى بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، وبيت المعمار المصري بعرض الفيلم التسجيلي "قاهرة بين القصرين"، في سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 2 فبراير المقبل.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وفي إطار تعزيز القيم الإيجابية بأهمية التراث.

قاهرة بين القصرين

يأتي عرض الفيلم التسجيلي "قاهرة بين القصرين" في إطار نشر الثقافة العمرانية والمعمارية والتعريف بالتراث العمراني والمعماري للقاهرة، حيث يعد الفيلم فكرة وتوثيق الدكتور نزار الصياد، أستاذ في العمارة والتخطيط وتاريخ العمران في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

ويوثق الفيلم التغيرات العمرانية التي طرأت علي قلب مدينة القاهرة بمنطقة "بين القصرين" في الفترة من العصر الفاطمي الي العصر العثماني عن طريق استخدام الواقع الافتراضي، الفيلم من إنتاج الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية التراثية وسيرة القاهرة، وإعداد د. نزار الصياد وبمشاركة عبدالعظيم فهمي وحسن حافظ، وإخراج هشام عبدالحميد.

نبذة عن نزار الصياد

يشار إلى أن "نزار الصياد"، يعد أستاذ في العمارة والتخطيط وتاريخ العمران في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، حيث عمل كرئيس لمركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة لمدة عقدين من الزمن، وأسس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988 الجمعية الدولية لدراسة البيئات التراثية.

وله أكثر من 20 كتابًا باللغة الإنجليزية، وقد ترجم الكثير منها إلى لغات أخرى، من بينها: "النيل.. مدن وحضارات علي ضفاف نهر، القاهرة السينمائية.. عن المدينة والحداثة وما يبن الصورة والواقع، تقاليد التراث.. عن الهوية والعمارة والعمران"، "المدينة الأصولية.. عن ممارسات التدين والتطرف وآثارهما علي العمران"، "مدن وخلفاء.. عن نشأة وتطور العمران العربي الإسلامي"، وكتاب "القاهرة وعمرانها.. تواريخ وحكام وأماكن"، بالإضافة إلي كتاب "تقاليد التراث".