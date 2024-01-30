«العراب».. إصدار جديد لـ إيهاب مصطفى بمعرض القاهرة للكتاب

صدر حديثًا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع، كتاب "العراب.. حكايات من دفتر أحمد خالد توفيق"، للكاتب الصحفي إيهاب مصطفى؛ بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 والذي بدأت فعالياته في الـ25 من يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ويقول سيد شعبان، مدير دار تشكيل، عن الكتاب: "هو مفاجأة الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، وللعلم فإن الكتاب كان قد انتهى العمل عليه منذ أكثر من عامين، لكننا آثرنا التريث والانتظار لأمور كانت في الحسبان.

ومن جهته؛ أوضح إيهاب مصطفى مؤلف الكتاب: "رحلة بحث كبيرة بدأت بعد وفاة أحمد خالد توفيق عام 2018، فذهبت إلى مسقط رأسه بطنطا وقابلت ابنه الدكتور محمد أحمد خالد توفيق وصديقه المقرب أبهج أديب ودارت الكثير من الحوارات كانت نواة لهذا الكتاب.

وصدر إيهاب مصطفى الكتاب بقوله: تحدث أحمد خالد توفيق كثيرًا عن الكتابة، لكنه لم يتطرق كثيرا إلى حياته الشخصية ونشأته وتفاصيلها، ومن هنا فكرت في كتاب يجمع كل ما لم يقله أحمد خالد توفيق، نشأته وتعليمه وأصدقاؤه وحكاياته وما سر هذا التقارب بينه وبين نبيل فاروق.. كان السبب في ذلك أن الكثير منا كبر علي أعماله والكثير منا حدد مستقبله في الكتابة بناء علي ما قرأه له..

قرأنا له كثيرا.. لكننا لم نقرأ عنه

هذ الكتاب يدور حول أحمد خالد توفيق.. الإنسان

أما عن إيهاب مصطفى فهو كاتب صحفي يعمل رئيسا للقسم الثقافي بجريدة الدستور، حصد جائزة نقابة الصحفيين لعام 2021، أصدر عددا من الاعمال الأدبية هي المجموعة القصصية "كما يليق بمجنون"، والمجموعة القصصية "اسمها زينب"، وراية "صك الغفران" ورواية "مقام الشيخ أمين"، وأخيرا طرح كتابه الجديد "وداع الكبار" والذي يدور حول أواخر الأيام في حياة المبدعين عن دار تويا للنشر والتوزيع.