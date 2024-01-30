الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رقم قياسى جديد.. معرض القاهرة للكتاب يستقبل 2 مليون زائر خلال 6 أيام

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورًا جماهيريًا كبيرًا، اليوم الثلاثاء، بنحو 355201 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن، إلى ‏1993798 زائرًا، مُقتربًا بذلك من المليون الثاني خلال 6 أيام من فتح أبوابه للجمهور، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ انتقال معرض القاهرة الدُولي للكتاب لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بحرص الجمهور على حضور المعرض بهذه القوة التي سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين، واقتراب العدد اليوم من كسر حاجز المليون الثاني خلال ستة أيام فحسب.
 
وقالت وزيرة الثقافة: "يشهد المعرض حالة من الزخم الثقافي والفكري والفني، والسمة المميزة له هذا العام تكمن في حرص آلاف الأسر من القرى والمدن من خارج العاصمة، على تنظيم رحلات يومية يُشارك فيها الآلاف من جميع الفئات العمرية لزيارة المعرض، وهو بالطبع مشهد حضاري يعكس وعي المصريين وحرصهم على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث السنوي الاستثنائي. 

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

معرض القاهرة الد ولي للكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض الكتاب 2024 الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الناشرين دار نشر

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