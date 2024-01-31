الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "ليلة شعر إسكندراني" في مركز جمال عبدالناصر الثقافي

مركز جمال عبد الناصر
مركز جمال عبد الناصر الثقافي

يستضيف مركز جمال عبدالناصر الثقافي، لقاء جديدا يحمل اسم "ليلة شعر إسكندراني" ضمن فاعليات "البيت.. بيت الفن والثقافة.. بيت الكتاب والفنانين" الشهرية التابعة لبرنامج أنشطة المركز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غد الخميس الأول من شهر فبراير المقبل، بمقر المركز الساكن في 12 شارع القنواتي متفرع من مصطفى كامل.

"ليلة شعر إسكندراني" لقاء هذا الشهر مع الشعر والشعراء وأمسية نستمع ونستمتع خلالها بتجارب مختلفة لأجيال وأصوات متنوعة من  شعراء/ات الإسكندرية، وتهدف الأمسية لتعزيز قيمة التبادل الثقافي والمعرفة والإطلاع على تجارب الآخر، ودعم وتعزيز مكانة الشعر في الوجدان المجتمعي..

أعد هذا اللقاء ويديره الشاعر أحمد عبدالموحود الشيخ وهو شاعر عامية مصرية وروائي وناقد فني، صدر  له ديوان " بلسان جنوبي مبين" عام ٢٠٢١ والثاني "دوبامين" عام ٢٠٢٢ له رواية اسمها "فجورها وتقواها" الفائزة بجائزة الدكتور عبدالرحيم درويش للرواية العربية في نوفمبر ٢٠٢٣.

نبذة عن "البيت.. بيت الفن والثقافة.. بيت الكتاب والفنانين"

 "البيت.. بيت الفن والثقافة.. بيت الكتاب والفنانين"، هو لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، ويعمل على عدة أسس تهدف إلى تعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتأخذ على عاتقها تعميم الفعل الثقافي والترويج لمختلف أجناسه، ونشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعي فكري وحضاري وثقافي آمن وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة. إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة قضايا تهم المجتمع وتخدمه في عملية التطور والتمكين بمختلف مجالاته، على أن يكون اللقاء بمثابة مظلة رئيسية يتفرع من خلالها أنشطة أخرى ثقافية.

مركز جمال عبدالناصر الثقافي ليلة شعر إسكندراني البيت بيت الفن والثقافة بيت الكتاب والفنانين صندوق التنمية الثقافية لقاء شهري

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