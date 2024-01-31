الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في عددها الجديد.. "قطر الندى" تقدم باقة منوعة من الأبواب الجديدة للأطفال

مجلة قطر الندى
مجلة قطر الندى

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من مجلة "قطر الندى"، عدد فبراير 2024، ويضم باقة منوعة من إبداعات الأطفال الموهوبين بجانب الأبواب والسيناريوهات المصورة والقصص والأشعار التي أبدعها نخبة من الكتاب والفنانين المبدعين.

جاءت افتتاحية العدد بقلم الكاتبة "نجلاء علام"  رئيس تحرير المجلة بعنوان "صافرة الحكم"، وتتناول السلوك الاجتماعي المقبول بين الأطفال، وكيفية حل المشكلات المختلفة وتقبل وجهات النظر المتعددة، والقصة من رسوم الفنانة "نسرين بهاء"، كما جاء غلاف العدد من رسوم الفنانة "منى حسين".

وفي هذا العدد تقدم مجلة قطر الندى عدة أبواب جديدة للطفل القارئ، منها باب "أطفال ملهمون" وفكرة الباب تدور حول الأطفال الذين ألهموا الكبار باختراعات أو اكتشافات، فربما أشياء صغيرة وأفكار بسيطة تكون سببًا في اكتشافات كبيرة أو أحداث عظيمة، كما حرصت هيئة التحرير على تقديم المعلومة العلمية بطريقة بسيطة من خلال باب "عالم عجيب جدا" ويقدم هذا الباب الظواهر الطبيعية والاكتشافات الغريبة والعجيبة حول العالم.. كما نجد باب "مغامرات الاستيكا تيكا" وهو باب قصصي يحكي عن مغامرات خيالية لطيفة للاستيكة تيكا التي تحاول مساعدة كل من تقابله من الكائنات.

واحتوى العدد كذلك على عدة سيناريوهات مصورة منها، سيناريو "لغة الزهور" ويتناول دلالة ألوان الزهور المختلفة وما تعبر عنه من مشاعر، وكيفية اختيار الزهور في المناسبات الاجتماعية، أما سيناريو "محاولة مكر" فيدور حول عالم الحيوان والمنافسة بين الأسد والثعلب في استخدام الذكاء والحيلة، ويأتي سيناريو "مراد وحب الطعام" ليتناول مشكلة النهم عند بعض الأطفال والذي يُسبب السمنة، وكيفية تنظيم تناول الطعام وكذلك الطعام الصحي، وممارسة الرياضة.

كما تحرص هيئة تحرير مجلة قطر الندى على تقديم أبواب تفاعلية مع الأطفال مثل باب بستان ندى وأنا موهوب، وفي هذا العدد يقدم باب "أنا موهوب" حوارا مع أحد الأطفال الموهوبين في المجال العلمي أعد تطبيقًا بعنوان "انجدني" لخدمة السيارات المعطلة على الطريق، كما يزخر العدد برسوم الأطفال وصورهم وإبداعهم من خلال باب "ألوان وحروف".

ويتناول باب "حرفة في حي" هذا العدد، معلومات عن قرية الحرانية بالجيزة وصناعة السجاد بها، وتستمر المجلة في تقديم باب "محافظات مصر" وتتناول هذه الحلقة محافظة الوادي الجديد، كما تستمر المجلة في تقديم حلقات رواية "جبتو" التي تصور كيف نشأت الحياة على أرض مصر، وكيف استطاع أجدادنا العيش في سلام ومحبة وإقامة حارة عظيمة.

واحتوى العدد على الكثير من القصص والأشعار، منها قصة "فلفول" وقصة "محل الحلوى" وقصيدة "سنة جديدة" وقصيدة "أنا كتكوتة"، أما الغلاف الخلفي فيضم سيناريو "باهي وبغبغ" ويتناول في هذه الحلقة تربية الحيوانات الأليفة.

جدير بالذكر أن هيئة تحرير مجلة قطر الندى، تضم الكاتب الطاهر شرقاوي مديرا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرا للتحرير.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة قطر الندى إبداعات الأطفال الموهوبين السيناريوهات المصورة القصص والأشعار

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