كورال "فكرة" يقدم عروضه الغنائية بمعرض الكتاب

قدمت فرقة "فكرة" كورال مركز الجيزة الثقافي، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الاثنين عروضا فنية، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والمقام في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية.

تضمنت العروض عددا من الأغاني الطربية والحديثة منها "كورال جماعي، آخر أيام الصيفية، فيها حاجة حلوة، الجيرة والعشرة، على الحلوه والمرة، بروح كتير أماكن، سيدي وصالك، تفاءلوا بالخير، أوعدك، روحي وروحك"،والفرقة بقيادة المايسترو سامح نبيه، وشهدت العروض إقبالا جماهيريا كثيفا من مختلف الأعمار متفاعلين معها بالرقص والغناء.

يذكرأن هيئة قصورالثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية



وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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