السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نيفين مسعد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى قضى على فكرة المهمشين

نيفين مسعد
نيفين مسعد

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفاءًا دائمًا للشباب وتخصيص نسبة لهم من المقاعد في البرلمان، وتأهليهم والاهتمام بتدريبهم، بالإضافة إلى تكوين صف ثاني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك الأمر لم نشهده إطلاقًا من قبل، وإدماجهم وتخصيص نسب لهم ومجلس خاص بهم".

وأضافت "مسعد"، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "فكرة المهمشين إذا جاز التعبير، الذين لم تمتد لهم مظلة المواطنة بشكل كافي، اختفت تمامًا في عهد الرئيس السيسي، وأصبحت المظلة ممدودة لكل فئات المهمشين".

نيفين مسعد الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز المهمشين المواطنة السيسي ذوي الاحتياجات البرلمان

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

أكاذيب إسرائيلية جديدة بشأن «محور فيلادلفيا».. ومصر ترد بموقف حاسم

عاجل.. القاهرة الإخبارية: توجيه 3 ضربات أمريكية ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن (فيديو)

عاجل.. مستشفى سوروكا الإسرائيلى: استقبلنا 2611 مصابا منذ بدء الحرب على غزة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية