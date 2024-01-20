نيفين مسعد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى قضى على فكرة المهمشين

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفاءًا دائمًا للشباب وتخصيص نسبة لهم من المقاعد في البرلمان، وتأهليهم والاهتمام بتدريبهم، بالإضافة إلى تكوين صف ثاني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك الأمر لم نشهده إطلاقًا من قبل، وإدماجهم وتخصيص نسب لهم ومجلس خاص بهم".

وأضافت "مسعد"، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "فكرة المهمشين إذا جاز التعبير، الذين لم تمتد لهم مظلة المواطنة بشكل كافي، اختفت تمامًا في عهد الرئيس السيسي، وأصبحت المظلة ممدودة لكل فئات المهمشين".