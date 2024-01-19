السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نيفين مسعد لـ"الشاهد": الرئيس السيسي بدل مفهوم المواطنة لدى المصريين

الدكتورة نيفين مسعد
الدكتورة نيفين مسعد

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،:"الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع تغيير مفهوم المواطنة لدى المصريين من خلال الزيارة الأخيرة للكنيسة والاحتفاء بعيد الميلاد المجيد، وهذا هو الفرق بين أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة وأنا رئيس مصري لكل المصريين".

وأضافت مسعد، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "وعلى المستوى الحركي، كان للرئيس السيسي اقتناع كبير بإيصال مفهوم المواطنة بهذا الشكل، كما أن القوانين والتغييرات والتعديلات الدستورية مهمة، لكن أيضًا الممارسة مهمة، فضلًا عن أهمية الخطاب السياسي في المرحلة الراهنة".

وتابعت: "الخطاب السياسي للرئيس السيسي دائم التحذير من أن هذا البلد محفوظ بوحدة مواطنيه، وأن الخطر الأشد على أي دولة هو تفككها الاجتماعي، وليس هناك دولة معصومة من المخاطر، لكن دائما المحك هو مدى سلامة الجبهة الداخلية". 

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