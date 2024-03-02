وزير النفط العراقي يبحث نظيره الإيراني الاستثمار المشترك للحقول النفطية

بحث وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم، مع نظيره الإيراني الاستثمار المشترك للحقول النفطية.

وذكر بيان للوزارة النفط العراقية أن وزير النفط التقى وزير النفط الإيراني جواد أوجي وبحث معه افاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز ومشاريع البنى التحتية والاستثمار المشترك للحقول النفطية المشتركة بين البلدين.

وأضاف البيان أن اللقاء جاء على هامش حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط اعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وفي وقت سابق وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، صباح اليوم السبت، إلى الجزائر العاصمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيسي سوف يشارك خلال زيارته التي تستغرق يومين في اجتماع منتدى الدول المصدّرة للغاز.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أيضا أن يجري الرئيس الإيراني لقاءً ثنائيا مع الرئيس الجزائري لتبادل وجهات النظر والحوار بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى البلدين.

وقبل مغادرته طهران قال رئيسي: “الجزائر تُشكل سوقًا جيدة جدا للتجار الإيرانيين، ويمكن لإيران الإسلامية في المقابل، أن تكون بمثابة منصة جيدة للتواصل مع التجار الجزائريين نظرًا لعلاقاتها مع دول الخليج الفارسي وآسيا الوسطى”.

القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

وتستضيف الجزائر القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بحضور رؤساء وحكومات الدول الأعضاء، بهدف مناقشة التحديات الراهنة للطاقة، ومستقبل صناعة الغاز.

وعلى مدار يومين ناقشت الاجتماعات التحضيرية للقمة أهم التحديات التي تواجه المنتجين، والتي من بينها التوجه الأوروبي نحو فرض غرامات على كل ما هو غير نظيف في إطار عملية تحول الطاقة ما يهدد إنتاج وتصدير الغاز.

كما يبحث المشاركون اليوم خلال صياغة البيان والتوصيات الختامية سيادة الدول الأفريقية المشاركة على مواردها الطاقية مع إمكانية مساعدتها في عمليات التنقيب.