الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ارتفاع مخزون النفط الأمريكى وتراجع الديزل والبنزين خلال الأسبوع الماضى

النفط
النفط

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة مع تراجع مخزونات الديزل والبنزين، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، بمقدار 2. 4 مليون برميل، إلى 2. 447 مليون برميل. 

كما ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط  بمقدار 740 ألف برميل إلى 3. 360 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون النفط في مجمع مستودعات كوشينج الرئيسي في ولاية أوكلاهوما بمقدار 46. 1 مليون برميل ليصل إلى 31 مليون برميل.

وفي المقابل، تراجع مخزون البنزين بمقدار 83. 2 مليون برميل ليصل إلى 2. 244 مليون برميل، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 510 آلاف برميل إلى 1. 121 مليون برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى ارتفاع معدل استغلال الطاقات التشغيلية للمصافي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 9. 0 نقطة مئوية إلى 5. 81%.

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