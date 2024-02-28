مسؤول أمريكى: إيران وحزب الله يساعدان الحوثيين فى الهجمات على السفن

أعلن مسؤول أمريكي أن عناصر من إيران وحليفها اللبناني حزب الله يعملون داخل اليمن لدعم هجمات الحوثيين على سفن الشحن الدولي.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أخبر تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، لجنة فرعية في مجلس الشيوخ أن إيران "تجهز وتسهل" هجمات الحوثيين، والتي أدت إلى ضربات أمريكية وبريطانية انتقامية على اليمن.

وأضاف ليندركينج: "تشير التقارير العامة الموثوقة إلى أن عددًا كبيرًا من عملاء حزب الله يدعمون هجمات الحوثيين من داخل اليمن".

وقال البيت الأبيض في ديسمبر الماضي، إن إيران "متورطة بعمق" في التخطيط لهجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر.

وأقر ليندركينج، الذي تعامل مع الحوثيين منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه لم يتم ردع المتمردين، قائلًا إن "حقيقة استمرارهم في ذلك، وإعلانهم علنًا أنهم لن يتوقفوا حتى يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، هو مؤشر على أننا، لسوء الحظ، لم نصل بعد إلى النقطة التي يعتزمون فيها التراجع".