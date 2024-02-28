الصين تطالب جميع الأطراف فى سوريا بممارسة ضبط النفس

دعا مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، لاتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر اشتداد صراع غزة على سوريا.

وأضاف جيون في كلمة أمام مجلس الأمن، أن الصين تدعم الحكومة السورية في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وطالب جميع الأطراف في سوريا بممارسة ضبط النفس وتجنب مفاقمة التوتر.

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الفرق بين سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا وسياستها تجاه إسرائيل هو عرض واضح للمعايير المزدوجة.

وأوضح نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن غزو الولايات المتحدة لـ سوريا بالذرائع الكاذبة للقتال ضد الإرهاب لا يزال يلعب دورًا مُدمرًا للغاية.

وأشار إلى أن هذا الوضع يكشف بوضوح عن معايير الولايات المتحدة الأمريكية المزدوجة الصارخة، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى إلى تبييض هيئة تحرير الشام وهي المُدرجة على القائمة السوداء لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة تقديم العملية العسكرية اللاإنسانية والدموية التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي يُزعم أنها حملة على حماس، على أنها حرب ضد الإرهاب وممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع عن النفس".

ولفت إلى أن الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءًا بسبب "الأضرار واسعة النطاق التي حدثت على مدى سنوات من الأزمة ونتيجة للزلزال الذي وقع العام الماضي على الحدود مع تركيا، والعقوبات الخانقة غير القانونية الأحادية الجانب، واستنزاف الموارد الطبيعية في سوريا التي نهبتها القوات الأمريكية، والتسييس المفرط للملف الإنساني العام".