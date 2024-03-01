الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

منتدى الدول المصدرة للغاز يتوقع نمو الطلب 34% بحلول 2050

منتدى الدول المصدرة
منتدى الدول المصدرة للغاز

توقع منتدى الدول المصدرة للغاز نمو الطلب العالمي على هذا النوع من الوقود بنسبة 34 بالمئة، وذلك بحلول عام 2050.

وتستضيف الجزائر العاصمة اجتماعا لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فيما يواجه قطاع الطاقة تراجعا في الطلب على النفط والغاز، بجانب وجود منافسة جديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأعضاء المنتدى لديهم أكثر من ثلثي إمدادات الغاز الطبيعي في العالم.
من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، الجمعة، أن بلاده عملت بجد لإثراء "إعلان الجزائر" الذي سيتوج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي توقع أن يكون "مهما للغاية".

ولدى وصوله الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري للقمة، التي تنعقد السبت، قال شولجينوف: "عملنا بجدية بخصوص إثراء إعلان الجزائر الذي سيكون مهما للغاية من حيث التنسيق حول البنية التحتية للغاز وكيفية حمايتها من أي حوادث وكذلك من حيث تطوير سياسة المنتدى وامكانية انضمام دول جديدة لهذه الهيئة الطاقوية".

كما تطرق الوزير الروسي للعلاقات الثنائية التي تجمع روسيا والجزائر، واصفا إياها بـ"العلاقات المتينة التي يساهم في توطيدها التعاون الثنائي في مجال الطاقة"، مؤكدا أن للغاز الطبيعي دور مهم في الانتقال الطاقوي، ما يجعل استغلال هذه الطاقة "بمثابة خطوة متزنة نحو المستقبل".

منتدى الدول المصدرة للغاز الطلب العالمي الوقود الجزائر الطاقة

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