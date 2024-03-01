الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الإضرابات تعطل وسائل النقل العام فى ألمانيا

ألمانيا
ألمانيا

توقفت خدمات الحافلات والترام ومترو الأنفاق في معظم أنحاء ألمانيا، الجمعة، في ذروة أسبوع من الإضرابات المتقطعة في قطاع النقل العام بسبب خلافات حول ساعات العمل.

وشملت الإضرابات، التي نظمتها نقابة "فيردي"، 14 من أصل 16 ولاية في البلاد، بما في ذلك برلين.

ومن المقرر أن تنتهي الإضرابات في العاصمة في الساعة الثانية بعد الظهر لكنها ستستمر حتى غد السبت في مناطق أخرى.

وقد تتزايد الاضطرابات في البلاد نظرُا لأن إضراب الجمعة يتزامن مع احتجاجات مناهضة لتغير المناخ في أكثر من مئة مدينة تطالب بوسائل نقل أكثر مراعاة للبيئة، وهي احتجاجات من تنظيم مجموعة (فرايديز فور فيوتشر) ومجموعات أخرى للحملات البيئية.

وهذه هي الموجة الثانية من إضرابات النقل العام في مختلف أنحاء البلاد تقريبا في الأسابيع القليلة الماضية، من تنظيم نقابة فيردي، التي تمثل حوالي 90 ألف موظف من أكثر من 130 شركة محلية.

وذكرت فيردي أن محادثاتها الحالية بشأن عقود عمال النقل العام توقفت لأنها تضغط من أجل خفض ساعات العمل وزيادة أيام الإجازات.

خدمات الحافلات الأنفاق المانيا الاضرابات قطاع النقل

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