الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وفاة رئيس وزراء كندا الأسبق عن عمر 84 عامًا

بريان مولروني رئيس
بريان مولروني رئيس الوزراء الكندي الأسبق

توفي رئيس الوزراء الكندي الأسبق، بريان مولروني، عن عمر 84 عامًا، طبقا لما ذكرته ابنته، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وكتبت كارولين مولروني، أمس الخميس: "لقد توفي بسلام محاطا بعائلته".

وأشاد جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا الحالي، بـ"مولروني" على  موقع إكس، قائلًا إن مولروني "لم يتوقف على الإطلاق عن العمل لصالح الكنديين، وكان يسعى دائمًا لجعل هذا البلد مكانًا أفضل ليطلق عليه وطن".

يذكر أن السياسي من الحزب التقدمي المحافظ، كان رئيس الوزراء الـ18، وتولى منصبه في الفترة من عام 1984 إلى عام 1993، وكان أعظم إنجاز له هو التفاوض بشأن "اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية" (نافتا) بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1994.

وعزز مولروني أيضًا العلاقات مع أمريكا، وشن حملة ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

بريان مولروني كارولين مولروني جاستن ترودو رئيس وزراء كندا المكسيك

مواد متعلقة

موريتانيا تنضم لمنتدى الدول المصدرة للغاز

الاتحاد الأوروبى "قلق" إزاء احتمال عملية إسرائيلية فى رفح

فرنسا: لا يوجد أى مبرر لإطلاق جنود إسرائيليين النار على مدنيين

بوريل: ما حدث فى شمال غزة مذبحة وانتهاك خطير للقانون الدولى

مصرع 43 شخصًا جراء حريق فى بنجلاديش

حملة بايدن تشعل النار فى وجه ترامب بعد وقف مشروع قانون الإخصاب

اختتام "قمة العشرين" فى البرازيل دون إصدار بيان

كولومبيا تعلق جميع مشترياتها من الأسلحة من إسرائيل

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. فرنسا: لا مبرر لإطلاق النار على مدنيين يحاولون الحصول على طعام فى غزة

عاجل.. النيابة تحيل المتهم بقتل "طفل الدقهلية" إلى محكمة الجنايات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

كشف لغز اختطاف طالب من شبرا واحتجازه فى شقة بالشرقية

عاجل| مسئولون أمريكيون: صدام محتمل بين أمريكا وإسرائيل بسبب "صفقة التبادل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي