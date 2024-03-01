مصرع 43 شخصا جراء حريق فى بنجلاديش

أعلنت وزارة الصحة في بنجلاديش، مساء الخميس، مصرح 43 شخصا، وإصابة العديد، في حريق شبّ بمبنى من 6 طوابق في العاصمة دكا.

وأوضح وزير الصحة سامانتا لال سين، في تصريح صحفي، أن 43 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العديد في الحريق الذي اندلع في مبنى بدكا.

وأضاف الوزير، أن الحريق اندلع في المبنى الواقع بمنطقة طريق بيلي، وأن رجال الإطفاء يواصلون جهود الإنقاذ، وأنه يتم علاج الجرحى.

بدورها، أوضحت فرق الإطفاء أن الحريق شب في مطعم بالطابق الأول وحاصر العديد من الأشخاص.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج 75 شخصا من المبنى، بينهم 42 كانوا فاقدين للوعي. -