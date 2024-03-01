الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصرع 43 شخصا جراء حريق فى بنجلاديش

حريق فى بنغلاديش
حريق فى بنغلاديش

أعلنت وزارة الصحة في بنجلاديش، مساء الخميس، مصرح 43 شخصا، وإصابة العديد، في حريق شبّ بمبنى من 6 طوابق في العاصمة دكا.

وأوضح وزير الصحة سامانتا لال سين، في تصريح صحفي، أن 43 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العديد في الحريق الذي اندلع في مبنى بدكا.

وأضاف الوزير، أن الحريق اندلع في المبنى الواقع بمنطقة طريق بيلي، وأن رجال الإطفاء يواصلون جهود الإنقاذ، وأنه يتم علاج الجرحى.

بدورها، أوضحت فرق الإطفاء أن الحريق شب في مطعم بالطابق الأول وحاصر العديد من الأشخاص.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج 75 شخصا من المبنى، بينهم 42 كانوا فاقدين للوعي. -

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

شعبة القصابين: 20 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار اللحوم وتوقعات باستمرار التراجع

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70