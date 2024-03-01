الجمعة 01 مارس 2024
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عالم

بوريل: ما حدث فى شمال غزة مذبحة وانتهاك خطير للقانون الدولى

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن استشهاد أكثر من 100 شخص في شمال غزة، يعد مذبحة وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح بوريل في تغريدة على موقع "إكس": "شعرت بالرعب من الأنباء عن وقوع مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة".

وأضاف: " مقتل المدنيين في غزة غير مقبول وحرمان الناس من المساعدات الغذائية انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة استشهاد 112 وإصابة 760 جرّاء الاستهداف الإسرائيلي لفلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات مساعدات في غرب مدينة غزة، غير أن الجيش الإسرائيلي زعم أن ما حدث كان نتيجة "تزاحم وتدافع" على الشاحنات.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية ما وصفته بأنه "مجزرة بشعة" استهدفت فيها قوات إسرائيلية مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية قرب دوار النابلسي بمدينة غزة في شمال القطاع.

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