الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فرنسا: لا يوجد أى مبرر لإطلاق جنود إسرائيليين النار على مدنيين

القوات الاسرائيلية
القوات الاسرائيلية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إنه لا يوجد أي مبرر لإطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية في غزة.

وأعربت الخارجية الفرنسية، في بيان على موقعها الالكتروني، عن حزنها العميق إزاء فقدان العديد من المدنيين الفلسطينيين أرواحهم أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

ودعت إلى تسليط الأضواء بشأن هذه الأعمال "الخطيرة للغاية".

وأضافت الخارجية الفرنسية، أنه يتعين على إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين.

وذكرت أن أعداد الذين يعانون من الجوع والمرض من المدنيين في غزة تتزايد بشكل مستمر.

وجددت فرنسا دعوتها إلى "وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين"، معتبرة أنها "أولوية" بالنسبة لها.​​​​​​​

وفي وقت سابق الخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 112 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

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