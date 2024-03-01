الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبي "قلق" إزاء احتمال عملية إسرائيلية في رفح

رفح
رفح

أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن "القلق الشديد" إزاء العملية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لوتي كنودسن، في كلمة بمدينة جنيف السويسرية، إن التكتل "قلق للغاية" بشأن العملية البرية الوشيكة في رفح.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي "يعارض بشدة عنف المستوطنين" في الضفة الغربية، داعية إلى المساءلة بهذا الخصوص.

ومؤخرا، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية "الكابينت" خطة "إجلاء" الفلسطينيين من رفح في إطار عزم تل أبيب على اجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها باعتبارها آخر ملاذ جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". 

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